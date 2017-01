Einbruch in Waldkindergarten

Schwarmstedt. In der Nacht zu Freitag, 27. Januar, drangen Unbekannte in mehrere Gebäude des Waldkindergartens in Schwarmstedt ein. Durch gewaltsames Hebeln konnte eine Tür zu den Aufenthaltsräumen geöffnet werden. Hieraus wurde ein Smartphone entwendet. Weiterhin brachen die Täter die Tür zu einem Schuppen auf. Die darin befindlichen Werkzeuge verteilten sie auf dem großzügigen Gelände. Ob Werkzeug entwendet wurde, kann bislang nicht gesagt werden.