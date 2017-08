Einbrüche in Wohnmobile

Essel. Am Sonntag, 20. August, in den frühen Morgenstunden kam es auf den BAB-Raststättenanlagen Allertal in der Gemarkung Essel zum Einbruchsdiebstahl in zwei Wohnmobile. Während die Urlauber in ihren Wohnmobilen schliefen, gelangten die unbekannten Täter nach Überwinden der Türschlösser in die Fahrzeuge. Durch Hineinlangen

erbeuteten die Täter von einem Ehepaar aus der Schweiz eine Handtasche mit Bargeld und Ausweisdokumenten. Von einem Urlauberpaar aus Norwegen wurde eine Dokumententasche mit Bargeld sowie Bekleidungsstücke entwendet. Durch die aufnehmenden Beamten konnten

Hinweise zu einem möglichen Täterfahrzeug erlangt werden. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.