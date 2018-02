Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle

Schwarmstedt/Essel. In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher im Gewerbegebiet Vahrenbruch, Schwamstedt/Essel gleich in mehrere Objekte an der Celler Straße, am

Schlehenweg und an der Straße Am Varrenbruch ein, durchsuchten sie und entwendeten Bargeld in geringer Menge sowie einen Parfumflacon. In derselben Nacht suchten Fahrzeugdiebe eine Plantage im Schwarmstedter Moor auf und entwendeten aus einem Unterstand zwei Schmalspurtrecker der Marken Eicher und Kubota, zwei Häcksler und

eine Fräse. Außerdem brachen sie einen Container auf und stahlen drei Wasseruhren und eine Anhängerkupplung. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegen.