Eine Affäre gerät „außer Kontrolle“

PROvinzBÜHNE präsentiert neues Stück Uhle-Hof

Schwarmstedt. Da denkt man, als Minister hätte man immer alles im Griff, auch ein kleines „harmloses“ Treffen in einem Hotel, mit einer schnuckeligen Sekretärin der Oppositionspartei. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit dem Amtsträger, dafür umso mehr mit dem Publikum. In dieser aberwitzigen Komödie werden die Besucher erfahren, was alles passieren kann, wenn man eigentlich mit gar nichts rechnet. Aus Britannien kommen ja bekanntlich die besten Komödien. Deshalb hat sich die PROvinzBÜHNE Schwarmstedt in diesem Jahr für das Theaterstück „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney entschieden, dass schon 1991 zur besten Komödie der Insel gekürt worden war. Regie führt wieder Peter Tenge, der diesmal ebenfalls mit auf der Bühne stehen wird.Die Premiere findet am Freitag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt statt. Weitere Termine sind: 17., 18., 23., 24. und 25. Februar sowie 2., 3. und 4.3. 2018, jeweils um 19.30 Uhr, sonntags um 15 Uhr.Der Kartenvorverkauf läuft bereits bei Toto/Lotto von Bostel in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 28 78. Es gibt wieder Eintrittskarten für nummerierte Plätze in drei Preiskategorien.Infos auch unter www.schwarmstedt-provinzbuehne.de.