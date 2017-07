Eingeschränkte Erreichbarkeit

Heidekreis.Am Donnerstag, 3. August, richtet der Heidekreis für seine Beschäftigten einen Gesundheitstag aus. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden über den Tag verteilt Gesundheitsangebote, Vorträge und Kurse angeboten, sodass es zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit der Mitarbeitenden in den Kreishäusern in Soltau und Bad Fallingbostel und im Gesundheitsamt in Walsrode kommen kann.