Einladung ins Johanniter-Zentrum Bad Fallingbostel

Ulrike Fischer informiert am 18. Januar über den Johanniter-Betreuungsdienst

Heidekreis. Mit dem Johanniter-Betreuungsdienst bieten die Johanniter im Heidekreis seit 2007 Betreuung und Begleitung für Menschen an, die ihr eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause weiterführen möchten. Dieses Angebot steht jedem offen – Senioren, kranken Menschen und auch Familien. Zum Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Johanniter-Betreuungsdienst gehören mittlerweile über 50 Helfer ganz unterschiedlichen Alters.Am Donnerstag, 18. Januar, von 15.30 bis 17 Uhr laden die Johanniter nun alle Interessierten ein, sich über die Leistungen zur Betreuung zu informieren. In einer gemütlichen Runde bei Kaffee, Tee und Gebäck wird Ulrike Fischer, Leiterin des Betreuungsdienstes, über die vielfältigen Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung sprechen und gerne auch individuell für Fragen und Wünsche zur Verfügung stehen. Adresse: Johanniter-Zentrum, Walsroder Straße 2 in Bad Fallingbostel, direkt neben der St.-Dyonisius-Kirche. Die regelmäßigen Öffnungszeiten des Johanniter-Zentrums sind dienstags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr; montags und freitags nach Vereinbarung.