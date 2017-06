Einschleichdieb am Werk

Buchholz. Ein Einschleichdieb gelangte am Donnerstagabend, 8. Juni, gegen

21.30 Uhr über die Räume einer Gaststätte in Buchholz in die Privaträume des Besitzers. Dort entwendete er eine geringe Menge Bargeld. Täterbeschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, kräftig, Drei-Tage-Bart, kurzes schwarzes Haar, südosteuropäische Erscheinung, sprach deutsch, trug grau-schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose und ein schwarzes Basecap. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.