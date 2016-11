Eintopfessen für Senioren in Lindwedel

Lindwedel. Auch in diesem Winterhalbjahr, zum ersten Mal am Sonnabend, 5. November, von 12 bis 14 Uhr, findet wieder das beliebte Eintopfessen für Senioren in der Alten Schule in Lindwedel statt. Die weiteren Termine für das gemeinsame Eintopfessen sind der 3. Dezember, 7. Januar, 4. Februar, 4. März und der 1. April. Alle älteren Einwohner der Gemeinde sind herzlich eingeladen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag daran teilzunehmen. Danke an alle Köchinnen, die sich bereit erklärt haben herzhafte Eintöpfe zu zubereiten. Auf viele Senioren freuen sich die Organisatoren Sarah Kohlmeier und Catherina Pradel.