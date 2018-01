Infoabend bei Ballands

Lindwedel. Wie bereits berichtet, ist geplant, die Abwärme der Biogasanlage Lindwedel zu nutzen, um Teile des Ortes Lindwedel über ein Nahwärmenetz mit Heizenergie zu versorgen.Die zahlreichen, positiven Rückläufe der Fragebogenaktion vor Weihnachten, haben die Initiatoren bewogen, dieses Projekt weiter zu entwickeln.Unter der Überschrift „Energie für Lindwedel“ findet dazu am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr bei Balland´s in Linwedel ein Informationsabend statt, zu dem interessierte Bürger und potenzielle Neubürger des Baugebietes „Am Grabenkamp“ recht herzlich eingeladen sind. Durch die Veranstaltung führen Mitarbeiter des Ingenieur Netzwerk Energie, INeg, die schon zahlreiche Projekte dieser Art erfolgreich umgesetzt haben. Sollten Interessierte den Fragebogen für die Interessenbekundung noch nicht ausgefüllt haben, so besteht auch weiterhin die Möglichkeit. Um das Projekt erfolgreich umsetzen zu können, müssen sich genügend Interessenten zur Gründung einer Energiegenossenschaft Lindwedel finden. Sollte noch Interesse bestehen und kein Fragebogen vorhanden sein oder bei Rückfragen, ist der Ansprechpartner Detlev von Bestenbostel unter Telefon (0 50 73) 92 31 68 zu erreichen.