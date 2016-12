Energiegruppen sorgen für einen fachlichen Austausch

Bewerbungsfrist für „Grüne Hausnummer“ endet am 12. Januar

Heidekreis. Zu fünf Treffen von Hausbesitzern aus dem Heidekreis haben die Energieagentur Heidekreis und der Verband Wohneigentum Niedersachsen (VWE, ehemals Deutscher Siedlerbund) in den vergangenen Tagen eingeladen. In Schneverdingen, Soltau, Schwarmstedt, Bad Fallingbostel und Walsrode wurde besprochen, wie Energiegruppen entstehen können, in denen sich Interessierte zum Beispiel über Gebäudesanierung, Solarenergie, alternative Heizsysteme, Energiesparmaßnahmen oder Elektromobilität austauschen und eigene Erfahrungen weiter geben können. „Gute Beispiele aus der Praxis wurden auf allen Veranstaltungen vorgestellt“, meint Dominique Diederich von der Energieagentur Heidekreis. „Dabei wurden verschiedene Themenbereiche und Ansichten diskutiert“, ergänzt er. Als Impuls für die Gespräche diente die „Grüne Hausnummer“, eine Kampagne der der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, die von der Energieagentur und dem VWE aktuell im Heidekreis durchgeführt wird. Neben dem Erfahrungsaustausch wurden auch Details zur Bewerbung besprochen und technische Lösungen diskutiert. Noch bis zum 12. Januar 2017 haben Hauseigentümer aus dem Heidekreis, die besonderes energieeffizient gebaut oder saniert haben, die Chance eine hochwertige Plakette für ihre Hauswand zu erhalten. Informationen und Bewerbungsbögen für die „Grüne Hausnummer“ sind bei der Energieagentur Heidekreis unter www.energieagentur-heidekreis.de oder Telefon (0 51 62) 9 85 62 98 oder info@energieagentur-heidekreis.de erhältlich.Als Ergebnis aller fünf Treffen stand, dass es einen weiteren Termin geben soll, an dem die Hauseigentümer der vergangenen Gespräche und interessierte weitere Personen aus dem Heidekreis teilnehmen sollen. Voraussichtlich wird dieser Termin, der für das Frühjahr 2017 geplant ist, sich im Schwerpunkt mit den Themen Solarenergie und Speicherung befassen. Zudem soll auch die Gründung von einer oder mehreren Energiegruppen im Heidekreis vorangetrieben werden. „Wichtig ist, dass sich einzelne Personen zu einer Gruppe zusammenschließen und von den Vorteilen der Gemeinschaft profitieren. Das ist eines unserer Hauptziele“, erläutert Torsten Mantz vom Verband Wohneigentum. Mitmachen bei den Energiegruppen kann jeder. Die Gruppen sind offen und richten sich an Wohneigentümer, Interessierte und Neueinsteiger, die sich für das Thema Energie begeistern können.