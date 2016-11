„Englisches“ Oratorienkonzert

Filmmusik, lateinamerikanische Feste und gregorianische Elemente

Heidekreis. Das Oratorienkonzert am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche Walsrode fällt aus zwei Gründen etwas aus der Reihe der Chor- und Orchesterkonzerte, die in den vergangenen Jahrzehnten in Walsrode durchgeführt wurden: Zum einen ist ausschließlich englische Musik zu hören, die noch dazu zum größten Teil ganz jung ist. Zum anderen werden die verschiedenen Stücke von drei ganz unterschiedlichen Chorformationen gesungen. Den Hauptpart bildet das großartige und vielseitige Magnificat von John Rutter mit Kantorei, Kammerchor, Solo-Sopranistin und Orchester. Es verbindet eines der frühesten neutestamentlichen Lieder, das Jesu Mutter Maria zugeschrieben wird, mit der Vorstellung von freudigen, südamerikanischen Marienfesten. So finden in dem Stück lateinamerikanische, gregorianische und moderne Elemente harmonisch zueinander und erinnern nicht selten an Filmmusik im besten Sinne.Der Junge Chor singt mit Begeisterung klangschöne Carols von Rutter und der Kammerchor steuert zwei Stücke des 19. Jahrhunderts bei, bei denen die Solo-Sopranistin nochmal zum Einsatz kommt. Das Bachorchester spielt neben den chorsinfonischen Stücken auch noch Edward Elgars herrliche Streicherserenade. Bei diesem vielseitigen Adventsprogramm ist Kantor Holger Brandt sich sicher, besonders viele Zuhörer erreichen und begeistern zu können – auch solche, die nicht zum klassischen Konzertpublikum zählen.Karten sind erhältlich in der Touristinformation im Alten Rathaus Walsrode (Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Telefon (0 51 61) 97 71 13. Die Tageskasse wird ab 15.30 Uhr geöffnet sein. Die gezielte Auswahl von Platzkarten ist aber ausschließlich im Vorverkauf möglich.