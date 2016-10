Erfolgreich in die Selbstständigkeit

Kompaktseminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Alle an einer Selbstständigkeit Interessierten haben in aufeinander aufbauenden Workshops die Gelegenheit, sich umfassend über das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sowie die erfolgreiche Entwicklung bereits gegründeter Unternehmen zu informieren. An vier Tagen (27. Oktober, 3. und 24. November jeweils von 9 bis 16 Uhr und am 6. Dezember von 9 bis 13.30 Uhr) findet das Kompaktseminar im Landkreisgebäude in Soltau (Harburger Straße 2, 3. OG Raum 305) statt.Angefangen mit dem ersten Workshop am 27. Oktober informieren Experten über die Themen: „Know-how zur Existenzgründung“ (Jochen Lauenstein, Wirtschafts-Senioren Hannover), „Von der Geschäftsidee zum Businessplan“ und „Steuerliche Grundlagen“ (Natascha Fabian, Diplom-Ökonomin/Steuerberaterin). Im zweiten Workshop, 3. November, geht es weiter mit: „Mit Spaß akquirieren“, „Kundenbindung – warum diese so wichtig ist und was gibt es für Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen?“ und „Selbstständig in Teilzeit“ (Anke Tielker, Unternehmensberatung/Existenzgründungsbegleitung). Der dritte Workshop am 24. November behandelt das Thema: „Alleinstellungsmerkmale, die greifen!“ (Anke Tielker, Unternehmensberatung/Existenzgründungsbegleitung). Den Schluss bildet der vierte Workshop am 6. Dezember mit den Themen: „Marketing für Existenzgründer“ (Anika Schön, marke: ICH – web, text, design) sowie „Tipps für das Bankgespräch – Öffentliche Förderung von Gründungen“ (Marcel Linnemann, KSK Soltau, Firmenkundeberater). Um rechtzeitige Anmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten unter der Telefonnummer (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail an koostelle@heidekreis.de. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Workshopbeginn.