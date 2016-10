Erfolgreich in die Selbstständigkeit

Kompaktseminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Alle an einer Selbstständigkeit Interessierten haben in aufeinander aufbauenden Workshops die Gelegenheit, sich umfassend über das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sowie die erfolgreiche Entwicklung bereits gegründeter Unternehmen zu informieren. Der erste Abschnitt behandelt das Thema „Mit Spaß akquirieren“. Für viele beginnt die Akquise von Kunden und Kundinnen mit „A“ wie Angst..., aber Akquise kann Spaß machen! Hier erhalten die Teilnehmer praxistaugliche Anregungen zum Umgang mit Bedenken, denn diese lähmen die Aktivitäten und somit den Erfolg.Im zweiten Abschnitt verfolgen die Teilnehmer das Thema „Kundenbindung“. Kundenbindung ist das A und O für den unternehmerischen Erfolg. Wie anstrengend und auch kostenintensiv ist es neue Kunden zu gewinnen? Wesentlich einfacher, kostengünstiger und auch schneller ist es bestehende Kundenkontakte zu nutzen.„Selbstständig in Teilzeit“ ist das letzte Thema des Workshops. Die Selbstständigkeit in Teilzeit wird oft genutzt, um einen Zuverdienst zu generieren, eine Selbstständigkeit auszuprobieren oder um die Risiken einer Selbstständigkeit einschätzen zu können. Für alle Bereiche ist es notwendig sich einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen und andere Möglichkeiten zu verschaffen. Termin ist der 3. November von 9 bis 16 Uhr. Ort des Seminars ist Soltau, Landkreisgebäude, 3. OG, Raum 305. Anmeldung nimmt die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit dem U-Netz Heidekreis, unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de entgegen. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober.