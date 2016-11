Erfolgreich in die Selbstständigkeit

Kompaktseminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Alle an einer Selbstständigkeit Interessierten haben in aufeinander aufbauenden Workshops die Gelegenheit, sich umfassend über das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sowie die erfolgreiche Entwicklung bereits gegründeter Unternehmen zu informieren. Das aktuelle Thema für Existenzgründer oder bereits gegründeter Unternehmen dieses dritten Workshops befasst sich mit „Alleinstellungsmerkmale, die greifen!“Smalltalk, Präsentationen oder Vorstellung: Was ist an mir und meinem Produkt besonders? Was hebt mein Produkt/meine Dienstleistung aus dem Angebot der Mitbewerber hervor? Die Teilnehmer erfahren mehr im praxisnahen Workshop mit Fallbeispielen und Übungen. Termin für den Workshop ist Donnerstag, 24. November, 9 bis 16 Uhr. Der Workshop findet in Soltau im Landkreisgebäude, 3. OG, Raum 305 statt. Anmeldung bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit dem U-Netz Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de. Anmeldeschluss ist der 17. November.