Erfolgreich in die Selbstständigkeit

Kompaktseminar der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

Heidekreis. Alle an einer Selbstständigkeit Interessierten haben in aufeinander aufbauenden Workshops die Gelegenheit, sich umfassend über das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sowie die erfolgreiche Entwicklung bereits gegründeter Unternehmen zu informieren. An vier Tagen (9., 16. und 29. März jeweils von 9 bis 16 Uhr und am 6. April von 9 bis 14 Uhr) findet das Kompaktseminar im Landkreisgebäude in Soltau (Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305) statt. Angefangen mit dem ersten Workshop am 9. März informieren Experten über die Themen: „Know-how zur Existenzgründung“ (Jochen Lauenstein, Wirtschafts-Senioren Hannover), „Von der Geschäftsidee zum Businessplan“ und „Steuerliche Grundlagen“.Im zweiten Workshop, 16. März, geht es weiter mit: „Mit Erfolg akquirieren“, „Kundenbindung – warum diese so wichtig ist und was gibt es für Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen?“ und „Selbstständig in Teilzeit“. Der dritte Workshop am 29. März behandelt das Thema: „Alleinstellungsmerkmale, die greifen!“Den Schluss bildet der vierte Workshop am 6. April mit den Themen: „Marketing für Existenzgründer“ sowie „Tipps für das Bankgespräch – Öffentliche Förderung von Gründungen“. Um rechtzeitige Anmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten unter der Telefonnummer (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail an koostelle@heidekreis.de.Anmeldeschluss ist jeweils 1 Woche vor Workshopbeginn