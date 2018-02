Erfolgsfaktor Small Talk

Locker Business-Kontakt knüpfen und Sympathien gewinnen

Heidekreis. Beim Kundenbesuch locker plaudern können, als Kollegin entspannt mitreden. Sich bei Firmen-Events mühelos in jedes Gespräch einfädeln. In Sitzungen zu Wort kommen. Das Bewerbungsgespräch smart meistern. Wer wünscht sich diese Souveränität nicht?Hier dreht sich alles um die Kunst guten Small Talk im Geschäftsleben zu führen. Die Teilnehmerinnen erfahren, wie Small Talk funktioniert, wie sie erfolgreich Brücken zu anderen Menschen bauen und entwickeln ihre Redegewandtheit. Sie werden erleben, dass nicht so sehr darauf ankommt, was man sagt, sondern wie man es sagt.Das Seminar findet statt am Donnerstag, 8. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, Raum 305. Anmeldeschluss ist der 1. März. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail www.koostelle-heidekreis.de.