Erlebnis-Radtour

Heidekreis. Am Sonnabend, 14. Juli, findet eine geführte Radtour von Celle nach Ahlden statt. Unterwegs auf den Spuren von Eleonore D’Olbreuse der letzten Celler Herzogin und ihrer Tochter Sophie Dorothea, bekannt als „Prinzessin von Ahlden“, hören die Teilnehmer mehr über die spannenden Lebenswege zweier Frauen aus der Welt barocker Fürstenhöfe. Auf gut ausgebauten Rad- und Feldwegen geht es 55 Kilometer durch eine abwechslungsreiche Heckenlandschaft rechts und links der Aller. Abfahrt ist um 10 Uhr am Schloss in Celle – circa 17 Uhr Ende der Radtour – dann Rücktransport zum Ausgangsort.

Anmeldungen bis zum 12. Juli bei der Touristeninformation in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88 oder per E-Mail an touristinfo@aller-leine-tal.de. Veranstlater ist der Verein der Gästeführerinnen im Landkreis-Heidekreis.