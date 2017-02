Erlebnisausstellung in Krelingen

Biblische Geschichten mit allen Sinnen erleben

Heidekreis. Zu einer besonderen Erlebnisausstellung lädt das Geistliche Rüstzentrum Krelingen (GRZ) vom 1. bis 22. März in die Krelinger Glaubenshalle ein. Beim „Sinnenpark“ erleben die Besucher durch ansprechende Kulissen, Hörszenen und interaktive Elemente biblische Geschichten mit allen Sinnen. Eine Zeitreise führt die Sinnenpark-Besucher durch liebevoll gestaltete Kulissen. Sie treffen Jesus bei seiner Taufe am Jordan, sind Zaungast bei der Hochzeit zu Kana, erleben, wie Jesus einen Sturm stillt, treffen den Zöllner Zachäus. Am Ende landen die Besucher schließlich im „Raum der Hoffnung“. In der Cafeteria kann man den Rundgang durch die Erlebnisausstellung ausklingen lassen.Der Sinnenpark ist ein Kooperationsprojekt der Evangelischen Landeskirche Baden und ERF Medien. Er ist von Montag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11.30 bis 13 Uhr, für Gruppen auf Anfrage auch außerhalb dieser Zeiten. Die Besucher des Sinnenparks erhalten eine Führung durch geschulte Mitarbeiter. Weitere Informationen gibt es unter www.grz-krelingen.de/sinnenpark oder Telefon (0 51 67) 97 01 45.