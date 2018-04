Ermäßigte Eintrittskarten für Freizeitparks

Schwarmstedt. Für Besuche der drei Freizeitparks der Region bietet die Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt wieder ermäßigte Eintrittskarten an: So kommen Besucher preiswerter in den Serengeti-Park Hodenhagen, Weltvogelpark Walsrode sowie Heide-Park Soltau. Die Eintrittskarten gibt es käuflich zu erwerben in der Tourist-Information/Bürgerbüro Schwarmstedt, Am Markt 1. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, und Sonnabend (1. Mai bis 15. September) 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos unter Telefon (0 50 71) 86 88.