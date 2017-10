Erneuerung der Lichtsignalanlagen im Walsroder Innenstadtring

Heidekreis. Seit dem 11. Oktober wird die neue Lichtsignalanlage an der Langen Straße (Fußgängerampel) in Walsrode installiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Parallel dazu wird seit dem 20. Oktober die Erneuerung der Lichtsignalanlagen Lange Straße/Kirchplatz/Hannoversche Straße beginnen. Der Verkehr wird durch mobile Ampelanlagen geregelt und – je nach Baufortschritt – einspurig wechselseitig durch den Kreuzungsbereich geführt. Die Benutzbarkeit der Gehwege und der Radwege wird zeitweise beeinträchtigt werden. In der Straße „Am Kloster“ wird der „parkzeitbegrenzte“ Parkplatzbereich in der Zeit der Bauphase nicht zur Verfügung stehen. Eine kurzfristige Anordnung weiterer verkehrsregelnder Maßnahmen ist nicht auszuschließen. Die Lichtsignalanlage wird voraussichtlich am 24. November fertig gestellt sein.

Die Stadt Walsrode dankt allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.