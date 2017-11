Erste-Hilfe-Kurs

Schwarmstedt. Die Johanniter bieten am Sonnabend, 11. November, im Johanniter-Zentrum in Schwarmstedt an der Celler Straße 7, die Ausbildung in Erster Hilfe an. Der Kurs beginnt um 9 Uhr und endet um 16.15 Uhr. Er ist Pflicht für Führerscheinbewerber aller Klassen. Außerdem eignet er sich für die Aus- und Fortbildung für Jugendgruppenleitende oder Sportübungsleitende. Anmeldungen und Informationen zu diesem und weiteren Ausbil-dungsangeboten gibt es unter dem gebührenfreien Serviceruf (08 00) 0 01 92 14.