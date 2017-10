99 Teilnehmer schwimmen Strecke von 203,4 Kilometer

Schwarmstedt. Am letzten Wochenende hat im Hallenbad Schwarmstedt die Veranstaltung „8-Stunden-50-Minuten-Schwimmen“ stattgefunden. Die Veranstaltung hat die Erwartungen übertroffen. Hierbei geht ein großer Dank an die MTV-Schwimmsparte für die Unterstützung.Es waren 99 Teilnehmer am Start, die zusammen eine Strecke von 203.400 Meter (203,4 Kilometer) geschwommen sind. Die jüngste Teilnehmerin war fünf Jahre und die älteste 64 Jahre alt.Die größten Distanzen legten zurück: Max von Löwis 8.500 Meter (44 Jahre), Marcel Krüger 10.050 Meter (38 Jahre), Laura Schröder 13.000 Meter (27 Jahre), Moniker Handwerker 7.050 Meter (48 Jahre), Max Wolkenhauer 5.500 Meter (17 Jahre), Lara von Löwis 5.200 Meter (13 Jahre), Jens Reinecke 5.100 Meter (18 Jahre), Dieter Tolks (59 Jahre), Nicole Krebs (44 Jahre), Birgit Bruns (42 Jahre), Pia Bruns (15 Jahre), Erik Molz (14 Jahre) jeweils 5.000 Meter. Zehn Familien haben am Schwimmen teilgenommen.