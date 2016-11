EwALT-Treffen auf Anfang 2017 verschoben

Schwarmstedt. Aus organisatorischen Gründen wurde das zweite Treffen von „EwALT – Energiewende Aller-Leine-Tal“, das am 21. November im Uhle-Hof in Schwarmstedt stattfinden sollte, auf Anfang 2017 verschoben. Der neue Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Alle, die sich für die Themen erneuerbare Energien, Energiewende und Klimaschutz interessieren, können sich gerne an Jeanett Kirsch und Tanja Frahm vom LEADER-Regionalmanagement Aller-Leine-Tal wenden unter Telefon (05 11) 59 09 74 30 oder kirsch@koris-hannover.de und sich in den EwALT-Verteiler aufnehmen lassen.