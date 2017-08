Fahrradtour

Schwarmstedt. Hüttenzauber – kulinarische Rendevouz mit Kartoffeln und Cranberries, Bienen, Bisons und Schwarzbunten Friesen heißt die Radtour, die am Sonnabend, 19. August, um 13 Uhr am Bahnhof in Schwarmstedt startet. Nicht nur die gefüllten Honigwaben sind purer Geschmack mit großer Heilwirkung auch die leuchtendroten Früchte der Kranichbeere sind ein großes Geschenk der Natur. Ein Stück Amerika hat in der Moosbeerhütte Einzug gehalten mit der Aufforderung zum Entdecken, Probieren und Mitnehmen. Im neu gestalteten Milchstall, mit automatischem Fütterungs- und Melksystem,

erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes und können ein wenig naschen bevor der Tag bei

„Schwarmstedter mit extra kartoffeligem Geschmack“ gemütlich beendet wird.