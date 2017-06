Fahrt zum Schützenfest

Schwarmstedt. Die Schützenvereine Marklendorf, Essel und Schwarmstedt besuchen am Freitag, 7. Juli, gemeinsam das Schützenfest Hannover. Für die Fahrt zum „Tag der niedersächsischen Schützenvereine“ wurde bereits ein Bus gechartert, der um 16.15 Uhr in Essel (Dorfplatz), 16.20 Uhr am Schwarmstedter Bahnhof und um 16.30 Uhr in Marklendorf (Dorfplatz) starten wird. Auf Anmeldungen zur Fahrt nach Hannover freuen sich Renate von Bestenbostel unter Telefon (01 72) 7 79 01 52, Thomas Wiebe unter (0 50 71) 91 35 48 und Angelika Berlin, (01 77) 8 93 38 62.