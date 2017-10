Fahrtraining für Senioren

Buchholz. Nach einigen erfolgreichen Veranstaltungen in Schwarmstedt beabsichtigt der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde gemeinsam mit der Buchholzer Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ auch eine solche Veranstaltung durchzuführen. Die Veranstaltung startet am Montag, 6. November, um 16 Uhr in der Mensa im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz. Aufgefrischt werden soll das Wissen um den Führerschein sowie das praktische Verhalten im Straßenverkehr durch die örtlichen Fahrlehrer. Für den Praxistest ist das Erscheinen mit dem eigenen Fahrzeug erforderlich. Es wird ein Kostenbeitrag von fünf Euro erhoben. Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 6 80.