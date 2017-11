Familiengottesdienst

Schwarmstedt. Am 1. Advent (Sonntag, 3. Dezember) feiert die evangelische Kirchengemeinde Schwarmstedt einen Familiengottesdienst für kleine und große Menschen.

In der Adventszeit haben Lichter eine besondere Bedeutung: die vier Kerzen am Adventskranz, die vielen Lichterketten und Weihnachtssterne mit ihren leuchtenden roten Blüten. „In diesem Gottesdienst geht es um einen ganz besonderen Stern“, sagt Pastor Frank Richter. Mehr will er aber dazu noch nicht verraten. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Schwarmstedt.