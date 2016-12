Fenster aufgehebelt

Lindwedel. Am Dienstagnachmittag schoben Einbrecher eine Jalousie an der Rückseite eines Hauses an der Straße Grünanger hoch, hebelten ein Fenster auf und drangen in das Objekt ein. Nachdem sie eine Zwischentür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Münzen. Ob weitere Gegenstände mitgenommen wurden, steht noch nicht fest.