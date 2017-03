Ferienfreizeit

Heidekreis. In den kommenden Osterferien bietet der Jugendhof Idingen eine Ferienfreizeit speziell für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Vom 10. bis 13. April haben die Kinder die Chance in die Welt von „Ronja Räubertochter und Birk Borkasohn“ einzutauchen und einige Sachen über die beliebte Buchheldin zu erfahren.

Basierend auf dem Roman von Astrid Lindgren und der gleichnamigen Verfilmung werden sich die Teilnehmer mit der Welt der Räuber beschäftigen, die Natur erkunden, zusammen basteln und viele neue Dinge erleben. Auch das Anschauen des „Ronja Räubertochter“ Films gehört zum Programm, genauso wie ein gemeinsames Lagerfeuer oder eine spannende Nachtwanderung.

Bei Interesse können sich Interessierte per Telefon (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de weiter informieren und anmelden.