Ferienpassaktion

Lindwedel. Am Sonnabend, 29. Juli, findet im Rahmen der Ferienpassaktion im Schützenverein Lindwedel ein Tag der offenen Tür statt. Alle sind eingeladen, vor Ort sich über den Sport zu Informieren und/oder selber

mal etwas aus zu Probieren. Dazu besteht die Möglichkeit von morgens 10.30 bis 18 Uhr am neben dem Lichtpunkt-Gewehr, -Pistole (also für alle von sechs bis 90 Jahren) auch Luftgewehr, Luftpistole, Kleinkalibergewehr, und -Pistole und bei Bedarf Großkaliber zu informieren. Natürlich alles im gesetzlichen

Rahmen. Die Schießsportleiter stehen hierbei für Fragen rund um den Schießsport Rede und Antwort. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.