Ferienprogramm des Schützenvereins Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der Schützenverein Schwarmstedt veranstaltet am kommenden Donnerstag, 26. Juli, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein Schießen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren, um diese schöne Sportart auszuprobieren und vielleicht auch Interesse zu wecken an den verschiedenen Waffenarten und Schießdisziplinen. Unter der Leitung von Gerald Voltmer und Trainerin Saskia Krause kann alles ausprobiert werden. Es dürfen Kinder ab sechs Jahren mit dem Lichtpunktgewehr schießen und ab zwölf Jahren mit dem Luftgewehr und Pistole und ab 14 Jahren mit dem KK-Gewehr. Nebenbei bietet Katrin Sonntag ein kleines Bastelangebot an, um Wartezeiten zu überbrücken. Es sollen Karten gestempelt werden, Beutel bedruckt und andere Kleinigkeiten gebastelt werden. Bei Interesse und Fragen geben Katrin Sonntag und Gerald Voltmer gern Auskunft unter Telefon (0 50 71) 51 16 19 oder (01 71) 4 96 70 63.