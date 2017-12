Festlicher Adventsgottesdienst in Bothmer

Bothmer. Am kommenden Sonntag, 10. Dezember, findet in der St.-Mätthäi-Kapelle in Bothmer um 18 Uhr der traditionelle Adventsgottesdienst statt. In der traumhaften Atmosphäre der kleinen Kapelle wird der Posaunenchor unter der Leitung von Silke Clausing für festliche Musik sorgen. Pastor Frank Richter wird die Predigt halten. Erstmalig in diesem Jahr wird es im Anschluss an den Gottesdienst vor der Kapelle einen Glühwein-Ausschank geben. Natürlich gibt es ebenfalls alkoholfreien Punsch. Auch hier wird festliche Musik ertönen: Harry Natuschka wird unter dem Tannenbaum die vorweihnachtliche Stimmung mit seinem Leierkasten untermalen. Kirchenvorsteher Kai Priewe, der dieses kleine Event gemeinsam mit Pastor Frank Richter organisiert hat, sagt dazu: „Die kleine Bothmersche Kapelle ist ein perfekter geeigneter Ort, um anschließend noch ein wenig in vorweihnachtlicher Stimmung beieinander zu bleiben. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst.“