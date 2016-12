Feuerwehr tagt

Schwarmstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwarmstedt lädt zu ihrer Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 21. Januar, um 16 Uhr in der Mensa der KGS ein. Neben den üblichen Regularien und Berichten stehen auch die Bestätigung der Kinderfeuerwehrwartin und ihrer Stellvertreterin, Neuaufnahmen, Ernnennungen, Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Ein gemeinsames Essen schließt sich an die Versammlung an. Grußworte werden zwischen den Tagesordnungspunkten eingefügt.