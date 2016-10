Feuerwehrgottesdienst

Lindwedel. Gemeinsam mit der evangelischen St.-Laurentius-Gemeinde veranstalten die Feuerwehren aus Lindwedel und Hope einen gemeinsamen Gottesdienst. Der Gottesdienst findet am Sonnabend, 22. Oktober, um 18 Uhr im Gemeindehaus in Lindwedel statt. Die Mitglieder der Löschzwerge Hope und der Jugendfeuerwehr aus Lindwedel sind herzlich zum Gottesdienst eingeladen. Die aktiven Kameraden und die Kameraden der Altersabteilung treffen sich um 17.45 Uhr im Dienstanzug am Feuerwehrgerätehaus.

Im Anschluss an den Gottesdienst steht ein kleiner Imbiss für einen anschließenden Meinungs- und Gedankenaustausch zur Verfügung. Zum Gottesdienst eingeladen sind alle interessierten Einwohner aus Lindwedel, Hope und Umgebung.