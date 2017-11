Feuerwerk

Schwarmstedt. Ein großes Feuerwerk zum Abschluss der 850-Jahr-Feierlichkeiten in Schwarmstedt gibt es am Sonnabend, 18. November, ab 18 Uhr auf der Oldtimerwiese/-halle, Am Varrenbruch/B 214. Die Besucher erwartet eine Nonstop-Diashow auf Großleinwand mit Fotos und Videos vom Festwochenende und Festumzug, Jagdhornblasen durch den Hegering Schwarmstedt mit Unterstützung der Jagdhornbläser der Schießsportgruppe PzBtl 33 aus Luttmersen sowie gemütliche Stimmung am Feuerkorb. Fürs leibliche Wohl sorgen die Oldtimerfreunde.