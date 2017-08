Filmabend in Lindwedel

Lindwedel. Der Heimatverein Lindwedel lädt ein zum Open-Air-Filmabend am Sonnabend, 12. August. Auf der Wiese am Feuerwehrhaus in Lindwedel wird um 17 Uhr für die Kinder das Dschungelbuch gezeigt. Um 21 Uhr gibt es dann den Hauptfilm, auch hier ein Klassiker der Filmgeschichte – Forrest Gump – mit Tom Hanks in einer seiner besten Rollen. Bei freiem Eintritt können alle einen tollen Abend, bei bestimmt endlich schönem Sommerwetter genießen. Jeder kann zu der Veranstaltung seine Getränke und sein Picknick selber mitbringen. Sitzmöglichkeiten zum gemütlich machen natürlich auch. Es gibt vor Ort aber auch Bratwurst, Popcorn, Bier und Softgetränke zu erwerben. Für das richtige Dschungelfeeling wird noch Kinderschminken angeboten. Der Heimatverein freut sich auf einen Abend für die Dorfgemeinschaft im immer aktiven Lindwedel.