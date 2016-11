Filmnachmittag

Schwarmstedt. Das Café Miteinander lädt Interessierte ein, sich am Sonnabend, 12. November, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus in Schwarmstedt an der Hauptstraße ein, den Film „Stimmen der Flucht“ anzusehen. Dieser Film wurde im Lager Oerbke, Bad Fallingbostel, von zwei Flüchtlingen mit Flüchtlingen gedreht. Doris Lawrenz von den Johannitern hat die Dreharbeiten begleitet und wird diesen sehenswerten Film vorführen.