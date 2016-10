Filzen für Kinder

Wochenendseminar auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. Nach dem Erfolg der vorherigen Jahre bietet der Jugendhof Idingen in Bad Fallingbostel auch dieses Jahr wieder einen Wochenendkurs zum Thema Filzen an. Am 5. und 6. November können Jungen und Mädchen von zehn bis 13 Jahren sich zwei Tage lang nach Herzenslust mit dem Material beschäftigen. Unter Anleitung kann so der Kreativität freien Lauf gelassen werden, wobei keinerlei Vorkenntnisse nötig sind. Nur mit etwas Wolle, Wasser und Seife können so zahlreiche verschiedene Gegenstände hergestellt werden, von einem einfachen Ball, über Sitzkissen und Lesezeichen bis hin zu komplizierteren Gegenständen. Am Samstagabend kann dann im Zuge des Abendprogramms entspannt und gelacht werden. Der Kurs bietet auch eine tolle Möglichkeit andere Kinder kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.Der Jugendhof bietet hierbei für einen geringen Kostenbeitrag Verpflegung und Unterkunft an. Da bei dem Seminar noch Plätze frei sind, können Interessierte sich unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder der E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de informieren oder auch anmelden.