Fitnesstest

Schwarmstedt. Der MTV Schwarmstedt lädt im Rahmen der „850-Jahr-Feier“ zur Teilnahme am ParkSportabzeichen ein. Zu diesem kleinen Fitnesstest, der im Freien abgelegt wird, braucht man weder Sportkenntnisse noch Sportkleidung, der Spaß an Bewegung steht im Vordergrund für die Überprüfung der unterschiedlichen Disziplinen. Mitmachen kann Jung und Alt oder gleich die ganze Familie und natürlich sind auch Teilnehmer ohne Vereinszugehörigkeit herzlich eingeladen.Treffpunkt ist am Sonnabend, 12. August, von 15 bis 18 Uhr am Gelände des Fitnessparks (gegenüber „Leinehotel Tepe“).