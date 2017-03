Flohmarkt

Heidekreis. Am Sonnabend, 18. März, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr findet der diesjährige Frühjahrs- und Sommer-Secondhand-Markt „Rund ums Kind“ in der Aller-Meiße-Halle in Hodenhagen statt. Besucher können dann wieder gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung, Kinderwagen und alles rund ums Baby, Spielzeug, Fahrräder und vieles mehr erwerben. Selbst gebackene Torten, Waffeln und Kaffee zu moderaten Preisen runden das Angebot ab.