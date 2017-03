Flohmarkt

Lindwedel. Am Sonnabend, 6. Mai, richtet der Förderverein der Grundschule Lindwedel

von 11 bis 15 Uhr einen Flohmarkt an der Grundschule aus. Standgebühr ist ein selbst gebackener Kuchen oder fünf Euro. Es wird Bratwurst sowie ein Kuchenbüfett und Kaffee geben. Bei schlechtem Wetter wird der Flohmarkt in der Turnhalle der Grundschule stattfinden. Anmeldungen und Fragen an Bettina Kumm unter Telefon (01 72) 5 15 26 18.