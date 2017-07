Flohmarkt

Schwarmstedt. Traditionellfindet zum Ende der Ferien der Schwarmstedter Ferienprogramm-Flohmarkt statt. Bereits am kommenden Samstag, 29. Juli, ist es soweit und es darf in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz Schwarmstedt, Am Markt, gefeilscht und gehandelt werden. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche und Familien. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Platzvergabe erfolgt nach

Verfügbarkeit. Es wird um eine Standgeldspende für die Kinder- und Jugendarbeit in der Samtgemeinde gebeten. Für Erfrischung und Verpflegung wird gesorgt werden. Der Flohmarkt wird vom

Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 5 15 (Jörg Zöllner)

organisiert.