Forum für Newcomer-Bands

„Schwarmstedt rockt“ am 21. September

Schwarmstedt. Am Freitag, 21. September, ab 19.30 Uhr, ist es wieder soweit: Gesucht sind interessierte Bands, die durch die Veranstaltung „Schwarmstedt rockt“ die Möglichkeit bekommen sollen, sich einem breiten Publikum vorzustellen. In den vergangenen Jahren traten auf dem Gelände des Uhle-Hof bis zu sechs namhafte Newcomer-Bands auf. Alle Formationen konnten nun schon Erfolge bei Open Airs oder anderen Events verbuchen. Unter der Obhut der Heidekreis-Musikschule, unter der Leitung von Guntram Rösner, soll diese Veranstaltung, die zum vierten Mal in Folge stattfindet, ein Impuls für die weitere Karrieren der jungen Musiker sein. Mit ihrer Vielfalt der dargebotenen Stilrichtungen (Punk, Alternativ, Post-Rock, gecoverte Titel) ist alles erwünscht. Der freie Eintritt soll den Besuch allen Interessierten ermöglichen diese durch die Heidekreis-Musikschule in der Samtgemeinde Schwarmstedt fest etablierte Veranstaltung zu besuchen.Meldungen bitte an Heidekreis-Musikschule, zu Händen Guntram Rösner, Zweigstelle Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 51 09 51, Unter den Eichen 2, 29690 Schwarmstedt freitags 9 bis 11 Uhr, E-Mail hkmszweigsued@aol.com oder schwarmstedt@heidekreis-musikschule.de.