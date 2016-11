Frauenrunde

Schwarmstedt. Die Internationale Frauenrund trifft sich am Mittwoch, 9. November, um 16.30 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Schwarmstedt, Hauptstraße 3 a. Alle Frauen aus Schwarmstedt und Umgebung sind herzlich eingeladen. An diesem Nachmittag wollen sich die Teilnehmer über Essgewohnheiten austauschen und natürlich, wie bei den vorherigen Treffen auch, gemeinsam Tee und Kaffee trinken.