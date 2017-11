Frauenrunde

Schwarmstedt. Die internationale Frauenrunde trifft sich am Montag, 27. November, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 3 a in Schwarmstedt. Eingeladen sind alle einheimischen, zugezogenen und ausländische Frauen aus Schwarmstedt und Umgebung. An diesem Nachmittag wollen sich die Teilnehmerinnen über die Sitten und Gebräuche in den unterschiedlichen Kulturen austauschen. Wie werden Hochzeiten gefeiert, wer darf in Deutschland zu einer Beerdigung gehen. Begonnen wird das Treffen wie immer mit Kaffee und Kuchen. Weitere Infos unter Telefon (0 50 71) 6 30.