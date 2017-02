Freie Plätze bei den Seminaren „Elektronik-Werkstatt“ und „Filmen mit der Actioncam“ auf Jugendhof Idingen

Heidekreis. Warum leuchtet eine Glühbirne und wie funktioniert ein Schaltkreis? Das Seminar Elektronik-Werkstatt auf dem Jugendhof Idingen am 25./26. Februar ist genau das richtige für alle, die diesen Fragen auf den Grund gehen wollen. Hier lernen die Teilnehmer wichtige und zugleich faszinierende Tatsachen rund um die Elektrotechnik und wenden diese anschließend an. Mit einem Lötkolben und anderem Werkzeug machen sich die Teilnehmer daran, Schaltungen aufzubauen und diese dann in Betrieb zu nehmen. Bevor es aber an das Werkeln geht, beschäftigen sich die Teilnehmer mit den richtigen und sicheren Umgang mit dem Werkzeug. Ein Seminar für Bastler, Elektronik-Freunde, Modellbauer und alle, die es noch werden wollen.

Auch bei dem Seminar Filmen mit der Actioncam am 11./12. März sind noch einige Plätze frei. Ob auf Land, auf See oder in der Luft. Actioncams sind vielseitig einsetzbar. Sie beeindrucken vor allem durch ihre tollen Bilder und atemberaubende Kameraperspektiven. Auf Internet-Videoplatformen wie YouTube und Co. erreichen diese Clips meist hunderttausende Klicks. An diesem Wochenende werden sich die Teilnehmer daran machen, möglichst spannende und abgefahrene Szenen zu drehen und diese anschließend am Computer zu eigenen Clips zusammenzuschneiden.

Interessierte Mädchen und Jungen können sich unter Telefon (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de informieren oder sich gleich anmelden.