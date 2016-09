Freier Eintritt im Hallenbad

Schwarmstedt. Im Rahmen des Herbst-Ferienprogrammes haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre am Freitag, 7. Oktober, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr freien Eintritt in das Hallenbad Schwarmstedt. Weiterhin ist für Freitag, 28. Oktober, in der Zeit von 14 bis 19.45 Uhr eine Halloween-Party geplant. Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.