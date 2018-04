Fünf-Tage-Fahrt der LandFrauen

Mit dem Bus geht es in das Siebengebirge

Schwarmstedt. Die Landfrauen Schwarmstedt fahren mit dem Bus im „Goldenen Oktober“vom 17. bis zum 21.Oktober in das Siebengebirge mit den Zielen Bonn, Köln und Königswinter. Eine unvergessliche Panoramafahrt entlang und auf dem Rhein wird allen Teilnehmern gerade in dieser Jahreszeit gefallen. Die Teilnehmer werden in Bonn, im Zentrum gelegenen angenehmen ruhigen Hotel, wohnen. Die Fahrt mit dem modernen, klimatisierten Reisebus wird den Teilnehmern an allen Tagen zu den vielen Sehenswürdigkeiten gefallen. Unter anderem gibt es einen geführten Stadtrundgang in Bonn, eine Stadtrundfahrt in Bonn, der Kanzlerbungalow im ehemaligen Regierungsviertel wird besichtigt, eine Fahrt nach Köln mit Besuch des Doms und das herrliche Rokoko-Schloss Augustusburg, eine Fahrt auf dem Rhein, wo die mehr als 40 Berge, wie Drachenfels oder Wolkenburg des Siebengebirges sowie eine Berg-und Talfahrt.Anmeldungen für die Fahrt, bei der Gäste und Fans des Landfrauenvereins Schwarmstedt herzlich willkommen sind, nehmen die jeweiligen Ortsvertrauensfrauen oder auch die Reiseleiterin der Landfrauen Schwarmstedt, Ellen Zöge, unter Telefon (0 50 71) 8 00 43 00 ab sofort entgegen. Weitere Reiseinformationen sind dort ebenfalls zu bekommen.