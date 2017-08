Für Flohmarkt jetzt anmelden

Schwarmstedt. Zeitgleich mit dem beliebten Aronia Erntefest am Sonnabend, 27. August, wird im Gewerbegebiet Schwarmstedt Am Varrenbruch bereits zum fünften Mal ein Flohmarkt veranstaltet.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können nicht gewerbliche Händler ihre Sachen zum Kauf anbieten. Standanmeldungen unter Telefon (0 50 71) 9 66 82 34. Bei hoffentlich schönem Wetter rechnen die Veranstalter des Erntefestes mit zahlreichen Besuchern aus dem ganzen Bundesgebiet. Für das leibliche Wohl und Kinderunterhaltung ist gesorgt.