Noch freie Plätze bei Ferienprogramm auf Jugendhof

Heidekreis. Für Kurzentschlossene gibt es noch freie Plätze beim Ferienprogramm auf dem Jugendhof Idingen. Alle Kinder und Jugendliche ab acht oder zehn Jahren können in den ersten Ferientagen noch an folgenden spannenden und aufregenden Programmen auf dem Jugendhof Idingen teilnehmen:Wikinger-Camp – Vom 8. bis ins 11. Jahrhundert hielten die Wikinger die Welt in Atem. Sie waren jedoch mehr als nur die „wilden Barbaren aus dem Norden“. Sie waren kluge Händler, geschickte Seefahrer, ausgezeichnete Handwerker und Schiffsbauer. An den drei Tagen der Freizeit vom 25. bis 27. Juni werden die Teilnehmer mehr über das spannende Leben der Wikinger erfahren. Aufregend und abenteuerlich wird es zugehen, wenn wir ausprobieren und erleben, was den Alltag der Wikinger bestimmte. Mitmachen können alle Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.Ritter-Lager – Das Mit­tel­al­ter: eine auf­re­gen­de Zeit. Es gab die mu­ti­gen Edel­män­ner in Rüstung, die im ste­ten Kampf um Ruhm, Ehre und die Hand ei­nes hüb­schen Burg­fräu­leins durch die Welt streif­ten. Eben­so gab es die gla­mou­rö­sen Klei­der der ed­len Da­men und die blin­ken­den Rüstun­gen der Rit­ter. Doch wie sah der All­tag aus, wenn es ge­ra­de kei­nen Dra­chen zu er­le­gen gab? Wie und wo­mit ha­ben Kin­der im Mit­tel­al­ter ge­spielt? Und wie hiel­ten sich die­je­ni­gen über Was­ser, de­ren Le­ben nicht im Lu­xus statt­fand? In den drei Ta­gen des Rit­ter­la­gers vom 28. bis 30. Juni wer­den die teil­neh­men­den Kin­der im Alter von acht bis zwölf Jahren vie­les über die Zeit der Rit­ter und Burg­frau­en er­fah­ren. Sie wer­den sich mit­tel­al­ter­lich aus­rüs­ten, kön­nen in ei­nem Rit­ter­tur­nier ihre Kräf­te mes­sen und wer weiß, viel­leicht gibt es ja doch noch ei­nen Dra­chen zu er­le­gen?Ferien-Trickfilm-Studio – Die Computertechnik hat bei der Herstellung von Fernseh- und Kinofilmen inzwischen große Bedeutung erlangt und ist aus der Filmproduktion nicht mehr wegzudenken. Filme wie „Die Eiskönigen“, „Ice Age“ und „Wallace & Gromit“ sind Beispiele dafür, wie sich mit Hilfe der Computertechnik neue und grenzenlos erscheinende Darstellungsmöglichkeiten erschließen lassen. Zwar werden die Kinder ab zehn Jahren während des Ferienkurses vom 26. bis 28. Juni keine Kinofilme produzieren können, jedoch werden sie durch den Einsatz leistungsfähiger Software in der Lage sein, ihre Fantasie in bewegte Bilder umzusetzen; ihr quasi „Flügel“ zu verleihen.Ferien-Computer-Spaß II – Zu einer spannenden Reise in die Welt der Mikrochips und Megabytes lädt die Kreisjugendpflege Kinder ab zehn Jahren vom 30. Juni bis 2. Juli in den Computerraum des Jugendhofes Idingen ein. Der Computer-Spaß dauert drei Tage, damit mehr Zeit zum Ausprobieren zur Verfügung steht. Nachdem sich die Teilnehmer mit den EDV-Geräten und der dazugehörigen Software vertraut gemacht haben, werden sie die vielfältigen Möglichkeiten der im Jugendhof installierten Computeranlage nutzen. Hierbei haben sie die Möglichkeit, Texte, Bilder und Grafiken zu erstellen, sie durch verschiedene Techniken zu manipulieren und auszudrucken. Sie können ihrer Phantasie und Kreativität so richtig freien Lauf lassen.Wer mitmachen will oder nähere Informationen haben möchte, kann sich telefonisch unter (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de melden.